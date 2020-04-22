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Росгвардейцам в Москве выдали "противовирусные" очки

19:48
  • среда
  • 22 апреля 2020

Это дополнение к ранее выданным маскам и перчаткам

Специальные очки для защиты от коронавируса выдали, в дополнение к маскам и перчаткам, сотрудникам Росгвардии в Москве. В первую очередь новым элементом экипировки обеспечили сотрудников подразделений вневедомственной охраны и ОМОН на транспорте.
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"Столичных росгвардейцев обеспечивают дополнительными средствами индивидуальной защиты. Сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по городу Москве, заступающих на службу по охране общественного порядка, наряду с уже имеющимися средствами индивидуальной защиты дополнительно обеспечивают специальными защитными очками", - приводит сообщение пресс-службы управления РИА Новости.

В столичном управлении Росгвардии добавили, что очки должны защитить росгвардейцев при общении с гражданами. Там подчеркнули, что сотрудники по-прежнему выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в столице в штатном режиме.

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