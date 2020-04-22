ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Барщевский: Полномочия регионов допускают введение региональных штрафов

20:36
  • среда
  • 22 апреля 2020

Михаил Барщевский заявил о соответствии региональных штрафов нормам закона

Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными всем субъектам Российской Федерации. Об этом в интервью ТАСС сообщил полпред правительства России в Конституционном суде и Верховном суде Михаил Барщевский.

"Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы", - считает Барщевский.

Полномочный представитель также указал, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - сказал полномочный представитель. В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. "На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность", - сказал он.

Ранее в Москве были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии пропусков. Власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

21 апреля президиум Верховного суда РФ опубликовал ответы на вопросы судов о применении административного, гражданского и уголовного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в России принятых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По словам Барщевского, такие документы не имеют силы обязательного указания для судов и носят рекомендательный характер.

Полпред прокомментировал признания ограничений в период режима повышенной готовности как форс-мажора. Согласно позиции президиума Верховного Суда, возможность освобождения от ответственности за нарушение обязательств в связи с пандемией должна устанавливаться в каждом отдельном споре.
"Такая позиция юридически безусловно крайне надежна и безопасна, но, мне кажется, не слишком упрощает жизнь ни гражданам, ни судьям. Мне бы казалось более полезным сформировать отдельный перечень обстоятельств, которые безусловно признаются форс-мажорными, отдельный по тем, которые такими безусловно не признаются, а вот все остальные случаи оставить на усмотрение суда", - подчеркнул Михаил Барщевский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Барщевский
Михаил Барщевский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.