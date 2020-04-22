Барщевский: Полномочия регионов допускают введение региональных штрафов

Михаил Барщевский заявил о соответствии региональных штрафов нормам закона

Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными всем субъектам Российской Федерации. Об этом в интервью ТАСС сообщил полпред правительства России в Конституционном суде и Верховном суде Михаил Барщевский.

"Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы", - считает Барщевский.

Полномочный представитель также указал, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - сказал полномочный представитель. В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. "На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность", - сказал он.

Ранее в Москве были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии пропусков. Власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

21 апреля президиум Верховного суда РФ опубликовал ответы на вопросы судов о применении административного, гражданского и уголовного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в России принятых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По словам Барщевского, такие документы не имеют силы обязательного указания для судов и носят рекомендательный характер.

Полпред прокомментировал признания ограничений в период режима повышенной готовности как форс-мажора. Согласно позиции президиума Верховного Суда, возможность освобождения от ответственности за нарушение обязательств в связи с пандемией должна устанавливаться в каждом отдельном споре.

"Такая позиция юридически безусловно крайне надежна и безопасна, но, мне кажется, не слишком упрощает жизнь ни гражданам, ни судьям. Мне бы казалось более полезным сформировать отдельный перечень обстоятельств, которые безусловно признаются форс-мажорными, отдельный по тем, которые такими безусловно не признаются, а вот все остальные случаи оставить на усмотрение суда", - подчеркнул Михаил Барщевский.

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