Среди зараженных коронавирусом оказалось мало курильщиков

Французские врачи пытаются выяснить причину такого явления

Чрезвычайно низкий процент курильщиков среди пациентов с коронавирусом в больницах Парижа удивил французских медиков. По данным центра AP-HP, объединяющего больницы столицы Франции, из 11 тысяч госпитализированных c COVID-19 пациентов лишь 8,5% регулярно употребляющих табак.

Врачи предположили, что никотин, вероятно, сдерживает распространение вируса в клетках организма. Тем временем медики крупнейшей парижской университетской больницы Питье-Сальпетриер подсчитали, что среди попавших в больницу пациентов, чей средний возраст составляет 65 лет, лишь 4,4% курят постоянно. А среди амбулаторных пациентов (средний возраст — 44 года) ежедневно курят только 5,3%.

"Среди заразившихся COVID-19 примерно на 80% меньше курильщиков, чем среди населения в целом, если рассматривать людей того же пола и возраста", — цитирует Le Point профессора из Питье-Сальпетриер Захира Амуру.

В то же время, врачи предупреждают: на основе этих результатов не стоит делать вывод, будто табачный дым, в котором содержится множество токсичных веществ, имеет какой-то защитный эффект. По мнению исследователей, дело, скорее всего, в никотине – но и это условно, поскольку пока только ведется наблюдение. Пока нельзя однозначно сказать, оказывает ли ежедневное курение положительный эффект с точки зрения заболеваемости.

Редакция TVC.ru напоминает: курение вредит вашему здоровью.

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