Песков назвал дату пика COVID-19 в России

Затем число зараженных начнет снижаться

Пандемия коронавируса - большая угроза для всех стран, не только для России и ее президента Владимира Путина. Ситуация беспрецедентная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал о прогнозах отечественных специалистов по поводу пика распространения коронавируса в России. По словам Пескова, пик наступит в середине мая. Затем число инфицированных начнет снижаться.

"К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших. Но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения", - отметил пресс-секретарь президента интервью американской телекомпании CNBC.

Дмитрий Песков подчеркнул, что коронавирус не только угрожает здоровью и жизни людей – пандемия может спровоцировать серьезный мировой экономический кризис. Это станет для всех государств дополнительным вызовом, пишут "Дни.ру".

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