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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге охраняют от Шойгу

21:33
  • среда
  • 22 апреля 2020

Заявление главы Минобороны России напугало чешских чиновников

Старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа обеспечили охраной. Чешских чиновников впечатлило заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который потребовал уголовного наказания для инициаторов сноса памятника маршалу Коневу в Праге.
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"Старосте Праги-6 Ондржею Коларжу, согласно нашей информации, угрожает опасность. После того, как глава минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что хочет уголовного наказания для чешских муниципальных политиков во главе с Коларжем в связи с их решением о сносе памятника Коневу, староста получил охрану", - пишет чешский еженедельник Respekt.

По данным издания, охрану получили также пражский градоначальник Зденек Гржиб и староста района Ржепорыйе Павел Новотный. Новотный выступил инициатором сооружения в своем районе памятника власовцам – он считает, что они внесли заметный вклад в освобождение чешской столицы в начале мая 1945 года.

Журналисты издания утверждают, что опасения за жизнь Коларжа небеспочвенны. Якобы, на днях была зафиксирована переброска группы офицеров российских спецслужб в Европу. А в Праге уже появился российский гражданин, который, по мнению издания, представляет для Коларжа опасность.

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