Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике эпидемии

Госпитализируют больше, чем выписывают

Денис Проценко заявил об отрицательной динамике по числу госпитализаций с коронавирусом. По данным главврача больницы в Коммунарке, пациентов поступает больше, чем выписывается. По словам Проценко, нагрузка на стационары большая – даже несмотря на то, что в прошедшие дни в столице активно открывали новые больницы для заболевших COVID-19.

"Сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика - поступает пациентов больше, чем выписываем. Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги - главные врачи других больниц", - написал Проценко на своей странице в Facebook.

В Москве за последние сутки зафиксировано 2548 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 28 пациентов, выздоровели 210 человек.

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