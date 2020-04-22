Поваленные ветром деревья в Москве повредили более 20 автомобилей

Масштаб причиненного стихией ущерба уточняется

Сильный ветер, налетевший на российскую столицу 22 апреля, повалил более сотни деревьев. Рухнувшие стволы повредили опору освещения и свыше двух десятков автомобилей.

"В результате падения 130 деревьев повреждены 25 автомашин, три рекламных щита, одна опора освещения", - приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Экстренные и коммунальные службы Москвы продолжают подсчет поваленных деревьев. Масштаб причиненного стихией ущерба уточняется, передают "Дни.ру".

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