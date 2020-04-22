Камеры в Москве выявили за день 230 тысяч водителей без пропусков

Нарушителей ждет штраф – 5 тысяч рублей

В первый день работы автоматической системы контроля в столице камеры выявили 230 тысяч нарушителей режима. Именно столько водителей сели за руль без пропусков.

"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номера машин", - сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.

Там отметили, что нарушения режима самоизоляции были зафиксированы с помощью 2,5 тысяч камер фотовидеофиксации. Сейчас данные обрабатываются. Если информация подтвердится, всем водителям выпишут штрафы в 5 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"