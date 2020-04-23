Зачем в США развернули кампанию травли против Китая

Эксперт не исключил, что Дональд Трамп преследует личные цели

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили антикитайскую кампанию США и ее возможные последствия. Что стоит за поведением США? Китаю предстоит заплатить? Где США будут производить товары, если не в Китае? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил журналист Михаил Таратута.

"Китаю придется туго. То, что США будут наказывать Китай, и Европа последует за ними, это произойдет, можно к гадалке не ходить. Уже 80% китайских компаний объявили, что они уходят с китайского рынка. Это фантастическая потеря инвестиций для Китая. 67% европейских компаний заявили то же самое", - сказал эксперт. Он отметил, что последствия действий США против Китая могут ощутить во всем мире.

"Штаты хотят заключить новую, выгодную для себя торговую сделку?" – спросил Фролов.

"Вполне возможно. Это в духе Дональда Трампа. Если международное расследование, которое будет проведено в отношении Китая, покажет, что в КНР знали о смертоносности вируса, его способности заражать огромные массы людей и ничего не сказали никому, и если это было умышленно, то, безусловно, будет изоляция Китая. Но вполне возможно, что это все закончится просто шумом. Тогда будет заключена выгодная для Америки сделка. И это будет конечный результат антикитайской кампании. И также стоит не забывать, что никто не отменял предстоящие выборы. Трампу нужно выйти победителем во всех баталиях", - объяснил Таратута.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

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