Сильный ветер в Москве сегодня не стихнет

Порывы будут до 18 метров в секунду

Жёлтый уровень погодной опасности продолжает действовать в нескольких регионах страны. Накануне из-за сильного ветра без света остались 15 населённых пунктов в Подмосковье. Ураган валил деревья на провода и автомобили, передает "ТВ Центр".

Сегодня электроснабжение восстановлено. Однако расслабляться не стоит. В Москве и Подмосковье в четверг вновь ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.

А в Ярославской области рухнул пешеходный мост через реку Устье. Он сложился буквально пополам, не выдержав напора стихии. Сильный ветер оборвал стальные тросы конструкции и пролёты длиной 20 метров просели. Пострадавших нет. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая решит дальнейшую судьбу моста.

Последствия циклона устраняют в Хабаровском крае. Там без света остаются более полутора тысяч человек. На месте работают аварийные бригады. По-прежнему в снежном плену Комсомольск-на-Амуре. На дорогах гололёд. Для движения междугородних автобусов закрыты несколько региональных трасс. Сегодня в крае продолжится снегопад с порывами ветра до 20 метров в секунду.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"