Стало известно об итогах российско-турецкого патрулирования в Сирии

Никаких инцидентов зафиксировано не было

Российские и турецкие военные в ходе совместного патрулирования в Сирии проверили обстановку в приграничном районе на стратегической трассе М-4 Алеппо-Латакия. Колонна заехала и в несколько ближайших посёлков - надо было убедиться, что там ничего не мешает мирной жизни.

Все под прикрытие. Это рекогносцировка возможной атаки на патрульную колонну. За пасторалью деревень может подстерегать опасность. Об этом важно помнить, отправляясь в очередной патруль.

Алгоритм совместного патрулирования давно отработан. Российские и турецкие военные встречаются в назначенном месте. Затем - движение по маршруту, который также заранее определён. По ходу движения - никаких новых вводных.

Населенный пункт Шерек. Сирийско-турецкая граница. Сплошная стена высотой в три метра. Есть правда, в стене ворота. Через них и заезжают турецкие военные.

Последние приготовления, по традиции, склонившись над картой. Впереди - российский бронетранспортёр разведки. Во главе основной колонны - опять же наши "Тигры". Далее машины чередуются. В небе на сверхмалой высоте - два наших вертолёта: боевой и транспортный, на случай эвакуации.

Патрулирование проходит не только по трассе, но и в пределах коридора безопасности, по ближайшим населенным пунктам.

- Руссия, Руссия!

На улицы высыпали без исключения все жители деревень. Искренне приветствуют патруль. Люди устали от войны и видят в гостях защитников и гарантов мира. Позади 60 километров. Колонна возвращается на исходную позицию.

"Патрулирование длилось полтора часа, негативного отношения населения замечено не было. Махали руками, приветствовали, патрулирование прошло без каких либо инцидентов и критических ситуаций, проблемных вопросов нет", - сообщил об итогах командир подразделения военной полиции Андрей Иванов.

Турецкие военные на прощание угощают сладким. Российские коллеги обещают ответить тем же при следующей встрече.

Дата следующего патрулирования и маршрут уже определены. Пока же техника возвращается к местам постоянного базирования.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.

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