ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно об итогах российско-турецкого патрулирования в Сирии

08:01
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Никаких инцидентов зафиксировано не было

Российские и турецкие военные в ходе совместного патрулирования в Сирии проверили обстановку в приграничном районе на стратегической трассе М-4 Алеппо-Латакия. Колонна заехала и в несколько ближайших посёлков - надо было убедиться, что там ничего не мешает мирной жизни.

Россия и Турция провели пятое совместное патрулирование в Идлибе
В Сирии боевики превратили древний город Эбла в тренировочный лагерь
Российский истребитель подняли на перехват американского самолета в Сирии

Все под прикрытие. Это рекогносцировка возможной атаки на патрульную колонну. За пасторалью деревень может подстерегать опасность. Об этом важно помнить, отправляясь в очередной патруль.

Алгоритм совместного патрулирования давно отработан. Российские и турецкие военные встречаются в назначенном месте. Затем - движение по маршруту, который также заранее определён. По ходу движения - никаких новых вводных.

Населенный пункт Шерек. Сирийско-турецкая граница. Сплошная стена высотой в три метра. Есть правда, в стене ворота. Через них и заезжают турецкие военные.

Последние приготовления, по традиции, склонившись над картой. Впереди - российский бронетранспортёр разведки. Во главе основной колонны - опять же наши "Тигры". Далее машины чередуются. В небе на сверхмалой высоте - два наших вертолёта: боевой и транспортный, на случай эвакуации.

Патрулирование проходит не только по трассе, но и в пределах коридора безопасности, по ближайшим населенным пунктам.

- Руссия, Руссия!

На улицы высыпали без исключения все жители деревень. Искренне приветствуют патруль. Люди устали от войны и видят в гостях защитников и гарантов мира. Позади 60 километров. Колонна возвращается на исходную позицию.

"Патрулирование длилось полтора часа, негативного отношения населения замечено не было. Махали руками, приветствовали, патрулирование прошло без каких либо инцидентов и критических ситуаций, проблемных вопросов нет", - сообщил об итогах командир подразделения военной полиции Андрей Иванов.

Турецкие военные на прощание угощают сладким. Российские коллеги обещают ответить тем же при следующей встрече.

Дата следующего патрулирования и маршрут уже определены. Пока же техника возвращается к местам постоянного базирования.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Патрулирование в Сирии
Патрулирование в Сирии
Патрулирования трассы в Сирии
Патрулирования трассы в Сирии
Патрулирование в Сирии
Патрулирование в Сирии
Патрулирование в Сирии
Патрулирование в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.