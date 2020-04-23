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В Китае вспыхнул новый очаг коронавируса

08:11
  • четверг
  • 23 апреля 2020

В 10-миллионном городе Харбин ввели карантин

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведёт глобальную статистику по коронавирусу, число заболевших в мире превысило 2 миллиона 628 тысяч. 183 тысячи человек скончались.

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Самые высокие показали - по-прежнему в США, отмечает "ТВ Центр". Медики в Нью-Йорке признаются, в больницах не были готовы к наплыву пациентов, которым сразу требовалась искусственная вентиляция легких, особенно пожилых - 80% процентов летальных случаев в США приходится на людей старше 65 лет.

В столице Испании под вопросом оказались реальные данные о числе смертей. Похоронные службы считают, что от коронавируса скончались 12 тысяч человек, официальная статистика говорит о 7,5 тысячи. Разницу подсчетов объясняют перегруженностью системы здравоохранения и нехваткой тестов - анализ на COVID-19 делали не всем.

В Минздраве Британии, тем временем, не исключили, что действие такой меры профилактики, как социальная дистанция, продлится до декабря.

В Китае из-за коронавируса пришлось ввести карантинные меры в 10-миллионном Харбине.  Там запретили въезд транспорта с номерами других регионов. Сообщается о 52 заболевших.

Сегодня первый день священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году из-за пандемии две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми.

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