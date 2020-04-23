ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы оказались не готовы": названа главная проблема во время пандемии

08:37
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Полиция бросила на борьбу все силы

В России во время пандемии коронавируса существенно выросло количество киберпреступлений.
Россиян предупредили о новых видах связанного с коронавирусом мошенничества

Об этом РИА Новости рассказал глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов. Правоохранительным органам пришлось бросить все силы на борьбу с интернет-мошенниками, которые потеснили уличную преступность.

"Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно", - сообщил он.

В январе-марте 2020 года количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только в марте число мошенничеств с банковскими картами и электронными платежами выросло в два рада. В тоже время преступления, связанные с улицей, пошли на спад.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Киберпреступник
Киберпреступник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.