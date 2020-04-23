"Мы оказались не готовы": названа главная проблема во время пандемии

Полиция бросила на борьбу все силы

В России во время пандемии коронавируса существенно выросло количество киберпреступлений.

Об этом РИА Новости рассказал глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов. Правоохранительным органам пришлось бросить все силы на борьбу с интернет-мошенниками, которые потеснили уличную преступность.

"Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно", - сообщил он.

В январе-марте 2020 года количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только в марте число мошенничеств с банковскими картами и электронными платежами выросло в два рада. В тоже время преступления, связанные с улицей, пошли на спад.

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