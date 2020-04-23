ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двукратная номинантка на "Оскар" Ширли Найт умерла в возрасте 83 лет

08:27
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Она скончалась в окружении семьи

Голливудская актриса Ширли Найт умерла от естественных причин в техасском городе Сан-Маркос. 
Актриса Ширли Дуглас умерла от пневмонии

Как пишет Hollywood Reporter, свои последние дни 83-летняя Найт провела в доме дочери - актрисы Кейтлин Хопкинс. Ее не стало в среду, 22 апреля. 

На счету Ширли Найт около 100 ролей в кино и сериалах. Ее дважды номинировали на "Оскар" как лучшую актрису второго плана - в фильмах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности". Она получила премии "Тони" и "Золотой глобус", а также три статуэтки "Эмии". 

Звезда также известна по картинам "Отчаянные домохозяйки", "Вердикт: Суд над МакМартинами", "Дьяволицы", "Пленники "Посейдона". 

Найт была замужем дважды, она воспитала двух дочерей. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ширли Найт
Ширли Найт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.