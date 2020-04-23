Двукратная номинантка на "Оскар" Ширли Найт умерла в возрасте 83 лет

Она скончалась в окружении семьи

Голливудская актриса Ширли Найт умерла от естественных причин в техасском городе Сан-Маркос.

Как пишет Hollywood Reporter, свои последние дни 83-летняя Найт провела в доме дочери - актрисы Кейтлин Хопкинс. Ее не стало в среду, 22 апреля.

На счету Ширли Найт около 100 ролей в кино и сериалах. Ее дважды номинировали на "Оскар" как лучшую актрису второго плана - в фильмах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности". Она получила премии "Тони" и "Золотой глобус", а также три статуэтки "Эмии".

Звезда также известна по картинам "Отчаянные домохозяйки", "Вердикт: Суд над МакМартинами", "Дьяволицы", "Пленники "Посейдона".

Найт была замужем дважды, она воспитала двух дочерей.

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