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Военные нарастили темпы строительства медцентров для больных COVID-19

09:41
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Минобороны по поручению Владимира Путина возводит 16 объектов

Минобороны увеличивает темпы строительства многофункциональных медицинских центров, которые возводятся по поручению Владимира Путина. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на площадках трудятся 12 тысяч человек. К середине мая - все 16 объектов в четырёх военных округах должны быть сданы. Они смогут принять 1600 пациентов. За ходом строительства ведётся непрерывный мониторинг - установлены 150 видеокамер, производится контроль качества поставляемых материалов.

Центры оснастят самым современным оборудованием, в том числе, томографами, аппаратами ИВЛ и УЗИ. Это позволит оказывать весь спектр медицинской помощи. Первый комплекс уже открыт в Нижнем Новгороде. Он рассчитан на 60 пациентов.

Ранее президент Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

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