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Побрившийся налысо Тимати попал на видео

09:05
  • четверг
  • 23 апреля 2020

А он так хотел быть модным парнем

Рэпер Тимати решил последовать примеру Рамзана Кадырова и побрился налысо. Ролик с процессом бритья головы он выложил в своем инстаграме.

Избавлению от густой шевелюры предшествовала проникновенная речь о том, что в 37 лет мужчинам свойственно молодиться, отращивать модные прически и даже красить волосы. Рано или поздно, рассуждает Тимати, пышным прическам придет конец: волосы "пойдут плешью, начнут сыпаться или станут полностью седыми".

"Хотел, конечно, быть модным парнем, но, видимо, придется вернуться к пацанской прическе", - сказал Тимати, взял в руки машинку для стрижки и сбрил волосы.

Поклонники пришли в восторг от его поступка. "Так намного лучше", "Старый добрый Тиман вернулся", "Старый ,добрый Тиман из "Фабрики", - пишут фанаты. Но нашлись и те, кто поступок рэпера не оценил: "Тимати превращается в Джигана", "В зеркале видно, что не до конца сбрил!"

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть в республике парикмахерские. Он призвал мужчина последовать его примеру и дать "волосам отдохнуть".

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