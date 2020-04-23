ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Французские врачи назвали диету от деменции

09:13
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Сочетание определенных продуктов позволит избежать слабоумия

Ученые из Университета Бордо обнаружили сочетания продуктов, которые помогаю бороться со слабоумием в старости.

Для своего исследования они 627 пожилых людей со средним возрастом 78 лет. У 209 из них была деменция, а у 418 – нет. Результаты их работы опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Исследование показало, что те люди, которые питались мясом высокой степени переработки (колбаса, паштет,) и крахмалистыми продуктами (печенье, картофель, закуски) больше подвержены слабоумию, чем те, в чьем рационе были овощи, фрукты, орехи, птица и рыба.

Ученые заметили, что большое количество полезных и разнообразных продуктов позволяет человеку дольше оставаться в своем уме, уточняет газета "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Деменция
Деменция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.