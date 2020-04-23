Французские врачи назвали диету от деменции

Сочетание определенных продуктов позволит избежать слабоумия

Ученые из Университета Бордо обнаружили сочетания продуктов, которые помогаю бороться со слабоумием в старости.

Для своего исследования они 627 пожилых людей со средним возрастом 78 лет. У 209 из них была деменция, а у 418 – нет. Результаты их работы опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Исследование показало, что те люди, которые питались мясом высокой степени переработки (колбаса, паштет,) и крахмалистыми продуктами (печенье, картофель, закуски) больше подвержены слабоумию, чем те, в чьем рационе были овощи, фрукты, орехи, птица и рыба.

Ученые заметили, что большое количество полезных и разнообразных продуктов позволяет человеку дольше оставаться в своем уме, уточняет газета "Известия".

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