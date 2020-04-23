Раскрыто неожиданное влияние кофе на восприятие вкуса

Этот эффект носит кратковременный характер

Ученые из Орхусского университета в Дании установили, что кофе меняет вкусовые ощущения человека. Пока он пьет этот напиток, сладкая пища кажется ему более сладкой, а горькая - менее горькой.

Специалисты протестировали способность 156 добровольцев ощущать вкусы и запахи, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Foods. Как оказалось, кофе никак не влияет на обоняние, чего не скажешь о вкусовых ощущениях.

"Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи, - рассказал сотрудник Орхусского университета Энрике Фернандес. - Этим можно объяснить, почему людям нравится вместе с кофе темный шоколад. Его вкус становится намного мягче, потому что горечь приглушена, а сладость повышена".

Фернандес предположил, что такой кратковременный эффект вызывают "какие-то горькие вещества" в кофе. Как признался ученый, он не ожидал, что ощущения сладости и горечи настолько легко поддаются влиянию.

По мнению ученых, их открытие может подвигнуть людей на переход к более рациональному потреблению сахара и калорий, что особенно важно для людей с диабетом и лишним весом.

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