Как правильно наносить антисептик на руки

Важно читать состав

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору и использованию антисептического средства.

Средства только с антибактериальным действием не будут эффективны против возбудителей ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний. В хорошем антисептике должно содержаться не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.

Поэтому нужно выбирать средство с широким спектром действия, который способен уничтожить и бактерии, и вирусы. Для этого нужно внимательно читать состав, пишет "Газета.Ru".

Специалисты подчеркнули, что антисептик нужно втирать в руки не пять секунд, как это обычно привыкли делать, а не менее 30 секунд, уделяя внимание коже между пальцами и пространству возле ногтей.

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