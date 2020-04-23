Как правильно наносить антисептик на руки

Важно читать состав
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору и использованию антисептического средства.
Средства только с антибактериальным действием не будут эффективны против возбудителей ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний. В хорошем антисептике должно содержаться не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.
Поэтому нужно выбирать средство с широким спектром действия, который способен уничтожить и бактерии, и вирусы. Для этого нужно внимательно читать состав, пишет "Газета.Ru".
Специалисты подчеркнули, что антисептик нужно втирать в руки не пять секунд, как это обычно привыкли делать, а не менее 30 секунд, уделяя внимание коже между пальцами и пространству возле ногтей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"