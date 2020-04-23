Любовь Успенская выгнала племянника из дома

Ролан улетает в США

В семье Любови Успенской произошел новый скандал. Не успела певица отойти от ссоры со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной, как у нее возник конфликт с племянником Роланом.

66-летняя артистка, проживающая в загородном доме, оказалась на самоизоляции вместе со своими родными. Ролана она поселила в комнате Татьяны. Судя по постам Успенской в соцсети, общение с родственниками доставило ей огромную радость. Ради них она открыла в себе кулинарный талант и приготовила несколько вкусных блюд.

Чтобы скоротать время на карантине, Любовь Успенская взяла в руки ножницы и расческу. Раньше она уже стригла свою дочь, поэтому опыт парикмахера у нее имеется. "Королева шансона" постригла сначала Ролана, а потом свою собаку.

"Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочем, не каждому дано", - написала Успенская, опубликовав фото племянника.

Казалось, что в доме Любови Успенской воцарился мир, едва ее дочь улетела к отцу в США. Однако 23 апреля starhit.ru сообщил со ссылкой на свой источник, что певица выгнала из дома Ролана. Как оказалось, он "сливал" фан-клубу певицы личную информацию о ней. "Это очень не понравилось артистке, которая сейчас предпочитает вести закрытый образ жизни", - пишет портал. Ролан планирует улететь в Нью-Йорк.

Успенская и ее представители пока не комментировали эту информацию.

Напомним, что сейчас дочь Успенской живет в США, где ей помогает отец. Девушка пишет картины, создает песни и иногда рассказывает журналистам неприглядные факты о жизни с матерью. По словам Татьяны, артистка оказывала на нее психологическое давление после того, как она сломала челюсть при падении с велосипеда в 2018 году. Любовь Успенская, в свою очередь, утверждает, что у ее ребенка возникли психические проблемы из-за травмы и приема запрещенных средств.

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