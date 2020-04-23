Трамп запретил иммиграцию в США

На два месяца

Дональд Трамп подписал указ о временном запрете иммиграции в США из-за негативного влияния коронавируса на экономику страны. По словам американского лидера, он сделал это для защиты рабочих. Запрет будет действовать два месяца.

"Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики. Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих", - заявил он.

Трамп не исключил, что запрет может быть продлен или изменен в зависимости от развития ситуации.

США – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По данным на 23 апреля, в стране подтверждено более 840 тысяч случаев заражения. Скончались уже более 46 тысяч человек.

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