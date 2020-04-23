Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Сумма составила более 83 миллиардов

Общий объем контрактов, заключенных Москвой с представителями малого бизнеса, по итогам первого квартала этого года составил 83,2 миллиарда рублей, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о контрактах, заключенных городом по итогам процедур, участниками которых могут выступать только субъекты малого предпринимательства. По словам Ефимова, такой результат достигнут благодаря планомерной работе городских властей.

Большинство проходящих в столице закупок объемом до трех миллионов рублей передается на исполнение исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства. Москва также поручила заказчикам при осуществлении оперативных закупок применять минимальные установленные законодательством ставки обеспечения заявок и контрактов — от 0,5 до одного процента и пять — 10 процентов соответственно.

Помог в расширении количества добросовестных исполнителей и портал поставщиков. Как рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на долю малого бизнеса приводится более 90% процентов зарегистрированных на портале компаний.

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