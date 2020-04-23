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Министр обругал коллегу на онлайн-встрече, забыв выключить микрофон (видео)

10:15
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Теперь ему стыдно

Министр здравоохранения Уэльса Воган Гетинг нецензурно высказался в адрес своей коллеги Дженни Рэтбоун, забыв о включенном микрофоне.

Курьезный инцидент произошел во время онлайн - сессии ассамблеи по коронавирусу. На видео можно заметить, как Гетинг обрушился с критикой на Рэтбоун. Некоторых участников переговоров смутило происходящее, а других – улыбнуло. Рэтбоун не проявила никаких эмоций.

Председатель ассамблеи Элин Джонс отреагировала на случившееся и попросила Гетинга выключить микрофон, передает РИА Новости. Впоследствии Воган принес свои извинения Дженни и опубликовал пост в Twitter.

"Мне очень неловко за произошедшее сегодня. Я отправил письмо с извинениями Дженни Рэтбоун и предложил ей все обсудить", - написал министр.

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