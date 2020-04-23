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Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса

10:06
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Осужденного в США россиянина отправили на обследование после жалоб на симптомы COVID-19

Осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко отправили на обследование после того, как он пожаловался на симптомы новой коронавирусной инфекции.

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"Ожидаем, что оно будет произведено безотлагательно, и Константину Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Держим ситуацию на контроле", - сообщили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.

Ранее Ярошенко через своего адвоката сообщил, что от коронавируса умер человек, который занимал место на "соседней койке". Он также сообщил, что сам испытывает все симптомы COVID-19.

Россиянин уверен, что был инфицирован. Какой-либо медицинской помощи ему не оказали и выдали лишь одну маску. Ярошенко уверен, что вирусом в "Данбери" заражены все заключенные.

Общая камера, в которой содержат россиянина, рассчитана примерно на 100 заключенных. "Ярошенко говорит, что там просто паника сейчас", - подчеркнул адвокат Алексей Тарасов в разговоре с ТАСС.

По данным Федерального бюро тюрем США, в тюрьме, где содержится летчик, заражены коронавирусом 29 заключенных и 38 сотрудников.

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