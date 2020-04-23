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Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19

10:23
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Процедуру можно сравнить с посещением сауны, сообщили в Депздраве столицы

В Москве проводят испытания новой методики лечения больных коронавирусом. Разработку тестируют на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, говорится в сообщении Департамента здравоохранения столицы.

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Технология является экспериментальной. Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание и способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

"При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны", - отмечается в сообщении Депздрава.

Разработка вызвала большой интерес в 10 странах: США, Франции и других странах Европы, утверждают в департаменте.

Ранее в Москве пациентам с коронавирусом начали переливать плазму крови уже переболевших COVID-19 доноров.

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