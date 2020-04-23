В России выявлено еще 4774 человека с коронавирусом

Общее число заболевших превысило 62 тысячи

Еще 4774 случая заражения коронавирусом подтверждено в России за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 62773.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве - 1959. В Подмосковье - 688.

В оперативном штабе сообщили, что за последние сутки 42 человека с коронавирусом скончались. Из них 27 пациентов - в Москве. По три человека умерли в Санкт-Петербурге, в Краснодарском и Красноярском краях, по одному — в Брянской, Нижегородской, Тульской и Ярославской областях, в Пермском крае и Ингушетии.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России умерли 555 зараженных. 4891 пациент вылечился.

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