В Москве подвели итоги первого дня автоматической проверки пропусков

Система работает стабильно

Вслед за Москвой систему электронных пропусков планируют ввести ещё в 21 регионе России. Для этого разработана специальная платформа на портале "Госуслуг" и мобильное приложение. Между тем, в столице - второй день автоматизированного контроля. Уже около двух миллионов человек внесли данные транспортных карт в базу данных. Сознательность проявили и автомобилисты. Порядка четырех миллионов водителей прикрепили номера своих машин к пропускам. Но есть и те, кто пренебрёг правилами.

Система работает стабильно, ни на одной из станций метро не было скопления людей. Таковы итоги первого дня работы автоматизированной проверки цифровых пропусков. Накануне до шести вечера в столичной подземке проехали 860 тысяч пассажиров. Всего же 1700000 жителей Москвы интегрировали транспортные карты в систему.

До 1 мая проехать в метро можно только по "Тройке", "Стрелке" и социальной карте. Разовые красные билеты и банковские карты, проездные москвичей старше 65 лет, школьников и студентов временно не работают. Перед теми, кто не привязал транспортную карту к пропуску, просто не откроются двери турникета. Накануне таких оказалось 2,5 тысячи. В первый день к ним отнеслись снисходительно - тех, у кого возникли сложности, консультировали сотрудники метро. Но если цифрового пропуска не было - выписывали штраф в 4 тысячи рублей.

Привязать транспортную карту к электронному коду можно на сайте mos.ru. И стоит сделать это заранее, минимум за пять часов до поездки. Затем рекомендуется проверить привязку карты к пропуску на портале столичного департамента транспорта. Еще один способ - отправить SMS на номер 7377. Также предъявить паспорт и цифровой пропуск могут попросить сотрудники метро.

"Все эти изменения и автоматизация процесса возможны благодаря своевременному обновлению билетной системы, которая была проведена нашими сотрудниками. Система работает в штатном режиме на две задачи: идентификация транспортных карт и обеспечение безопасной социальной дистанции между пассажирами", - заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Новые правила действуют на всех видах общественного транспорта. Там, где нет турникетов - в автобусах, трамваях - пассажиров проверяют контролеры. Автомобилистам вместо транспортной карты нужно привязать к цифровому пропуску номер машины. Это уже сделали четыре миллиона человек. Однако 230 тысяч водителей накануне проигнорировали требование. На дорогах тоже введён автоматический контроль: теперь нарушителей выявляют не только патрули ГИБДД, но и камеры фотовидеофиксации. Штраф - 5000 рублей.

"Сотрудникам выдаются смартфоны с установленным приложением по проверке пропусков, сотрудник останавливает транспортное средство, проверяет номер машины - есть ли пропуск на транспортное средство, после чего проверяет личный пропуск у водителя. В случае, если машины передвигаются с пассажирами, у них проверяем тоже. В случае отсутствия пропуска составляем административный протокол", - рассказал заместитель командира батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Павел Дубовицкий.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, предложил распространить столичный опыт на всю Россию. Как сообщили в Минкомсвязи, уже получены заявки от 21 субъекта. В некоторых, например, в Приморье и Красноярском крае, система электронных пропусков уже действует. Также почти половина регионов России ввела справки, маршрутные листы или другие документы для передвижения.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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