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Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя МВД

11:38
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Клиника была перепрофилирована менее чем за две недели

В Москве заразившихся коронавирусом готов принимать ещё один стационар. Он открыт на базе госпиталя МВД России. Медучреждение посетил Сергей Собянин.
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Клиника была перепрофилирована менее чем за две недели, передает "ТВ Центр". Там развёрнуты больше 300 коек. Проведено дополнительное оснащение современным медоборудованием, включая 20 аппаратов ИВЛ. Закуплены необходимые лекарства. В штате трудятся больше 600 человек медперсонала, из них свыше 200 врачей. Все они прошли переподготовку для лечения больных COVID-19.

"Городское управление внутренних дел и его сотрудники постоянно находятся на передовой, помогают обеспечить контроль над процессом самоизоляции, движения в городе, выявления групп риска, контроля за ними. И я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с COVID-19, также будет оказывать помощь полицейским, сотрудникам внутренних дел. Это наша общая задача, общая борьба и я надеюсь, что мы ее победим", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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