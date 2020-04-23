Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя МВД

Клиника была перепрофилирована менее чем за две недели

В Москве заразившихся коронавирусом готов принимать ещё один стационар. Он открыт на базе госпиталя МВД России. Медучреждение посетил Сергей Собянин.

Клиника была перепрофилирована менее чем за две недели, передает "ТВ Центр". Там развёрнуты больше 300 коек. Проведено дополнительное оснащение современным медоборудованием, включая 20 аппаратов ИВЛ. Закуплены необходимые лекарства. В штате трудятся больше 600 человек медперсонала, из них свыше 200 врачей. Все они прошли переподготовку для лечения больных COVID-19.

"Городское управление внутренних дел и его сотрудники постоянно находятся на передовой, помогают обеспечить контроль над процессом самоизоляции, движения в городе, выявления групп риска, контроля за ними. И я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с COVID-19, также будет оказывать помощь полицейским, сотрудникам внутренних дел. Это наша общая задача, общая борьба и я надеюсь, что мы ее победим", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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