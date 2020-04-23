"У меня температура": Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии

Звезда не выходит из дома

82-летняя певица Эдита Пьеха, которая находится на самоизоляции в загородном доме под Петербургом, пожаловалась на плохое самочувствие.

"У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи", - сказала народная артистка СССР "Петербургскому дневнику". Сдавала ли она тест на COVID-19, не уточняется.

Эдита Пьеха не выходит из дома, за покупками она отправляет помощника. Звезда общается только с родными, которые ее окружают.

"Мне здесь хорошо, надеюсь, коронавирус дорогу сюда не найдет, - говорила ранее Пьеха. - Я прошу Бога уберечь меня от этой заразы".

По последним данным, 2,6 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 184 тысяч человек скончались. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

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