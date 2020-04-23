ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крымский парк "Тайган" показал первую прогулку амурских тигрят

12:00
  • четверг
  • 23 апреля 2020

В дикой природе популяция этих животных находится под угрозой исчезновения

В крымском сафари-парке "Тайган" на свет появились амурские тигрята. В дикой природе популяция этих животных под угрозой исчезновения. Маленькие звери ещё совсем беспомощны, но уже стараются проявлять присущий хищникам характер.

Первая прогулка на свежем воздухе, первые запахи и первые ощущения росы на траве. Этим малышам – несколько дней. Сегодня они главный подарок парка. Их день рождения совпал с 8-й годовщиной открытия "Тайгана".

"Это пара амурских тигрят. Это девочка. Она поменьше, сразу видно, что она более нежная. И более крупный - мальчик. Вот он какой – будущий амурский тигр", - сказал директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

Правда пока в этих плюшевых комочках ни грации, ни силы. Только неловкие движения. Вздрагивают всякий раз, когда слышат рык отца из соседнего вольера. Валдай – самый большой самец в парке. Его вес почти 400 килограммов. Любое его неаккуратное движение может навредить малышам, так что семья воссоединится только через несколько месяцев.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тигрята
Тигрята
Тигрята
Тигрята
Тигр
Тигр
Тигры
Тигры
Тигр
Тигр
Ослик
Ослик
Ослы
Ослы
Осел
Осел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.