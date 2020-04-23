Крымский парк "Тайган" показал первую прогулку амурских тигрят

В дикой природе популяция этих животных находится под угрозой исчезновения

В крымском сафари-парке "Тайган" на свет появились амурские тигрята. В дикой природе популяция этих животных под угрозой исчезновения. Маленькие звери ещё совсем беспомощны, но уже стараются проявлять присущий хищникам характер.

Первая прогулка на свежем воздухе, первые запахи и первые ощущения росы на траве. Этим малышам – несколько дней. Сегодня они главный подарок парка. Их день рождения совпал с 8-й годовщиной открытия "Тайгана".

"Это пара амурских тигрят. Это девочка. Она поменьше, сразу видно, что она более нежная. И более крупный - мальчик. Вот он какой – будущий амурский тигр", - сказал директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

Правда пока в этих плюшевых комочках ни грации, ни силы. Только неловкие движения. Вздрагивают всякий раз, когда слышат рык отца из соседнего вольера. Валдай – самый большой самец в парке. Его вес почти 400 килограммов. Любое его неаккуратное движение может навредить малышам, так что семья воссоединится только через несколько месяцев.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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