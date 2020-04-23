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Опубликовано видео из охваченных огнем российских регионов

11:57
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Наиболее сложная обстановка в Забайкалье

В России за прошедшие сутки почти в полтора раза увеличилась площадь природных пожаров. Пламенем охвачено больше 12 тысяч гектаров.

Половина из них горит в Забайкалье - там наиболее сложная обстановка. На всей территории края сохраняется режим ЧС, передает "ТВ Центр". В регионе организованы противопожарные рейды. Спасатели предупреждают жителей об опасности палов сухой травы. Крупные возгорания также зафиксированы в Красноярском крае и Хакасии. В целом, особый противопожарный режим действует в 49 российских регионах. К борьбе со стихией привлечены больше трех тысяч человек и авиация.

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