Опубликовано видео из охваченных огнем российских регионов

Наиболее сложная обстановка в Забайкалье

В России за прошедшие сутки почти в полтора раза увеличилась площадь природных пожаров. Пламенем охвачено больше 12 тысяч гектаров.

Половина из них горит в Забайкалье - там наиболее сложная обстановка. На всей территории края сохраняется режим ЧС, передает "ТВ Центр". В регионе организованы противопожарные рейды. Спасатели предупреждают жителей об опасности палов сухой травы. Крупные возгорания также зафиксированы в Красноярском крае и Хакасии. В целом, особый противопожарный режим действует в 49 российских регионах. К борьбе со стихией привлечены больше трех тысяч человек и авиация.

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