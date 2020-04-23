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Цены на нефть пошли вверх

12:00
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Июньские фьючерсы на Brent превысили 23 доллара за баррель

Нефть снова вышла в рост. Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный подъём - сразу на 12%.

Июньские фьючерсы на Brent превысили 23 доллара за баррель, хотя ещё вчера за них давали меньше 16 долларов, передает "ТВ Центр". Такого падения не наблюдали с декабря 1999 года. Второй день в росте и отечественная марка Urals - сейчас она стоит больше 21 доллара. А WTI, которая в последние дни показывала наибольшую волатильность, поднялась почти до 16 долларов.

Не последнюю роль в сегодняшней ситуации на фондовых рынках сыграли новые угрозы Дональда Трампа в отношении Ирана. Тем не менее, в странах ОПЕК+ ожидают рекордного снижения спроса на сырьё в течение года.

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