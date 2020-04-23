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Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

11:56
  • четверг
  • 23 апреля 2020

В российском постпредстве назвали такое поведение циничным

Страны, не поддержавшие в ООН проект декларации о борьбе с пандемией, продемонстрировали цинизм и политизированный подход. Так отреагировали в нашем постпредстве на итоги голосования по документу, который внесли сразу 34 страны, в том числе и Россия.

Авторы призывали мировое сообщество к солидарности и поддержке развивающихся государств, передает "ТВ Центр". В частности, к расширению программ срочной гуманитарной помощи и отказу от использования односторонних экономических санкций. Однако проект декларации заблокировали несколько западных стран и Украина.

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