Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

В российском постпредстве назвали такое поведение циничным

Страны, не поддержавшие в ООН проект декларации о борьбе с пандемией, продемонстрировали цинизм и политизированный подход. Так отреагировали в нашем постпредстве на итоги голосования по документу, который внесли сразу 34 страны, в том числе и Россия.

Авторы призывали мировое сообщество к солидарности и поддержке развивающихся государств, передает "ТВ Центр". В частности, к расширению программ срочной гуманитарной помощи и отказу от использования односторонних экономических санкций. Однако проект декларации заблокировали несколько западных стран и Украина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"