"Страна третьего мира": почему США провалили испытание коронавирусом

Особенно тяжело приходится потерявшим работу и бездомным

Количество заражённых коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 600 тысяч человек. Умерших - 183 тысячи. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США, Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании. В Лондоне не исключают, что действие социальной дистанции продлится до декабря. А в Китае, где уже начали снимать ограничения - новая вспышка эпидемии зафиксирована в провинции на границе с Россией.

Не исключено, что в Китае может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. В Харбине - 52 новых случая COVID-19. Утверждается, что большинство из них завозные, поэтому власти закрыли город. При этом 10-миллионный Харбин - столица провинции Хэйлуцзян, которая граничит с тремя регионами российского Дальнего Востока.

Случившееся доказывает, сколь важны ограничительные меры в период эпидемии и как осторожно следует подходить к их отмене. Ведь еще в начале апреля власти начали открывать эпицентр мировой пандемии город Ухань и всю провинцию Хубэй. Заработали магазины, рестораны и предприятия. Еще накануне из Китая сообщали, что выздоровели более 93% зараженных коронавирусом, а число новых случаев в стране не превышает десятка. А председатель КНР Си Цзиньпин инспектировал торговую улицу, университет и автозавод в провинции Шенси. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от излишнего оптимизма.

"В ряде стран ситуация, по-видимому, стабильна или улучшается. Одновременно мы наблюдаем тревожные тенденции в Африке, Центральной и Южной Америке. Там большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Подводя итог, нужно сказать: не стоит заблуждаться, нам предстоит длинный путь. Этот вирус будет с нами еще долго. К сожалению, не все это понимают", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Последние слова - явный намек на позицию США, которые сначала "проспали" начало эпидемии, потом прекратили финансирование ВОЗ, а теперь обвиняют всех подряд в ситуации, которая складывается в стране. По последним данным, 824 тысячи инфицированных. И тенденции к перелому пока не наблюдается.

"Коронавирус будет и осенью. Мы не можем сказать: хорошо, все закончилось, давайте забудем об этом и не станем больше ничего делать. И тогда он снова распространится", - объяснил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

На свои регулярные брифинги Дональд Трамп теперь приглашает экспертов. Но как только ему не нравится то, что они говорят, сразу показывает, кто в Белом доме хозяин.

"Уменьшилось число случаев заражения в Бостоне, сглаживается кривая роста в Чикаго. Прошел свой пик Детройт. И это потрясающе. Эти тенденции продемонстрировать, что наша агрессивная стратегия по борьбе с вирусом работает и что скоро все больше штатов смогут постепенно и безопасно возобновить работу. Это очень захватывающе. Очень интересно наблюдать за тем, что происходит", - сказал Трамп.

И это при том, что глава Белого дома не мог не знать: крупнейшая вспышка коронавируса последних суток - в местечке Марион близ Коламбуса. Почти две тысячи заболевших. И не где-нибудь, а в тюрьме. Что там сейчас творится, даже представить сложно. Если учесть, что по всей Америке обычные пациенты лежат на полу в медицинских палатках и умирают на улицах. Особенно тяжело приходится потерявшим работу и бездомным.

"Сейчас в США количество обращающихся за бесплатным продовольствием просто огромно и выходит за пределы возможностей. Ситуация выглядит так, словно Америка — страна третьего мира. Государственная система социальной защиты не работает. Неравенство в США очень велико. Среди развитых стран именно в США одна из самых плохих систем здравоохранения", - прокомментировал лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

Но тактика Трампа сейчас - тотальный оптимизм. По крайней мере, на публике. Ведь выборы пока никто не отменял, а признать, что все плохо, значит, заранее потерпеть поражение.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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