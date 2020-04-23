Чекушки водки исчезнут с прилавков магазинов

В июля заработает новый ГОСТ

Крепкий алкоголь может исчезнуть из продажи из-за нового стандарта, который начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Согласно нововведению, производителям крепкого алкоголя нельзя будет использовать емкости объемом 250 и 375 миллилитров, пишет газета "Коммерсант".

Тем не менее, ряд компаний уже обратились в Росстандарт с просьбой разрешить использовать маленькие бутылочки для продажи спиртного. Запрет чекушек приведет к масштабным затратам на переоборудование линий розлива. У многих компаний доля такого товара составляет половину от общего объема производства.

Кроме того, чекушки пользуются спросом у населения, особенно на фоне снижения платежеспособности. Алкоголь в небольших бутылках дает возможность населению пробовать напитки премиальных брендов или использовать его в качестве сувенирной продукции.

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