Умерла автор хитов "Ласкового мая" Алла Гольцева

Разин назвал ее великой поэтессой

Поэтесса Алла Гольцева, которая написала для группы "Ласковый май" более полусотни песен, скончалась в возрасте 74 лет.

"Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним, - написал в Instagram продюсер Андрей Разин. - Ушла действительно великая поэтесса всех времен и народов".

Причина смерти Гольцевой не уточняется. Место и время прощания назовут позднее.

По словам Разина, поэтесса помогла музыканту Юрию Шатунову написать хит "Детство". Она также сотрудничала с Ларисой Долиной, Валентиной Толкуновой, Алексеем Глызиным и другими артистами.

Продюсер "Ласкового мая" опубликовал снимок 30-летней давности, на котором они с Гольцевой записывают песню "Дядя Миша".

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