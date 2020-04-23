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Умерла автор хитов "Ласкового мая" Алла Гольцева

11:16
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Разин назвал ее великой поэтессой

Поэтесса Алла Гольцева, которая написала для группы "Ласковый май" более полусотни песен, скончалась в возрасте 74 лет. 
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"Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним, - написал в Instagram продюсер Андрей Разин. - Ушла действительно великая поэтесса всех времен и народов". 

Причина смерти Гольцевой не уточняется. Место и время прощания назовут позднее. 

По словам Разина, поэтесса помогла музыканту Юрию Шатунову написать хит "Детство". Она также сотрудничала с Ларисой Долиной, Валентиной Толкуновой, Алексеем Глызиным и другими артистами. 

Продюсер "Ласкового мая" опубликовал снимок 30-летней давности, на котором они с Гольцевой записывают песню "Дядя Миша". 

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