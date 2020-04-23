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Миру грозит нарастающий природный катаклизм

11:49
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Американские ученые предупредили об опасности

Американские ученые обнаружили растущую по всему миру вулканическую грозу.

Все дело в продолжительных дождях, которые начались из-за меняющегося климата. Экстремальные осадки способны спровоцировать цепную реакцию вулканов, пишет журнал Nature.

Во время изучения вулкана Килауэа на Гаваях ученые оценили давление на глубине до трех километров до и после осадков. Вода попадает в трещины, способствует разрушению пород и, следовательно, движению магмы.  

"Под давлением магмы влажная порода ломается легче, чем сухая", – рассказал ведущий автор научной работы Фальк Амелунг.

Непосредственно перед извержением вулкана Килауэа 3 мая 2018 года прошел сильный ливень, сообщили в Университете Майями.

Килауэа – один из самых больших и действующих вулканов на Гавайских островах. В последний раз он проснулся в мае 2018 года, извержение продолжалось до осени. Потоки лавы уничтожили несколько городов, два прибрежных курорта, значительную часть дорожных сетей. Экономический ущерб составил примерно 800 миллионов долларов. Люди успели вовремя эвакуироваться. Никто не погиб, пострадали только 24 человека.

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