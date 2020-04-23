Проект Собянина "Московское долголетие" помогает пожилым на дому

Сотрудники проекта соблюдают все меры предосторожности

Сотрудники "Московского долголетия" стали помогать пенсионерам на дому в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Они приносят им продукты, получают рецепты и делают многое другое.

Как сообщили в мэрии Москвы, социальные помощники весь день в разъездах. Каждый сотрудник центра соцобслуживания, который будет работать на выезде, с утра получает набор средств индивидуальной защиты.

"Мы обязательно используем перчатки и маски, которые меняем раз в два часа. Несмотря на ограничительные меры, людей в магазинах немало. Перчатки перед каждым контактом я дезинфицирую антисептиком. Также стараюсь не использовать общественный транспорт, по возможности хожу пешком", - рассказал сотрудник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала "Зябликово" ТЦСО "Царицынский" Андрей Золотов.

По его словам, большинство пенсионеров относятся к угрозе распространения вируса серьезно и соблюдают социальную дистанцию. Однако есть те, которые могут пригласить на чай или кофе. Соцработникам при этом приходится вежливо отказывать.

Многие участники "Московского долголетия" продолжают общаться в интернете, в том числе и с тренерами. Пенсионер активно переписываются и созваниваются друг с другом.

"Когда мы начинали программу, только некоторые пользовались мессенджерами. Теперь таких большинство. Многие пенсионеры ходили на курсы интернет-грамотности и приобрели или получили в подарок от детей гаджеты. Если бы самоизоляция случилась, когда "Московского долголетия" еще не было, многие остались бы одни - не у всех же есть дети и внуки", - пояснил главный специалист по мониторингу отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала "Бутырский" ТЦСО "Алексеевский" Михаил Якимович.

Поддерживают социальные помощники пенсионеров не только делом, но и словом. Некоторые пожилые могут пожаловаться, что им тяжело в самоизоляции. В таких случаях сотрудники "Московского долголетия" стараются успокоить людей и заверить, что они не одни.

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