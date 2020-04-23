"Ты напился с ребенком": Башаров снял на видео ссору с бывшей женой

Они поругались при сыне

Актер Марат Башаров снял на видео свою ссору с экс-супругой Елизаветой Шевырковой, которая приехала забирать сына.

На опубликованных в Instagram кадрах Башаров и Шевыркова выясняют отношения при трехлетнем Марселе. Они стоят возле гаража. Шевыркова уговаривает мальчика сесть к ней в машину, чтобы поехать домой. Вероятно, сын некоторое время гостил у отца.

Судя по всему, Башаров начал съемку после того, как бывшая жена подняла на него руку. Женщину возмутило, что актер позволил себе выпить при ребенке. На земле рядом с гаражом лежат бутылки вина, которые Шевыркова, видимо, выбросила во время ссоры.

"Ты ударила папу?" - говорит Марат Башаров на видео. "Я не ударила папу, - отвечает Елизавета Шевыркова. - Ты напился с ребенком". Артист спрашивает Марселя, действительно ли его отец напился. Мальчик растерянно молчит. "Что же ты делаешь? - набрасывается на Башарова экс-возлюбленная. - Ты психику одному ребенку сломал, хочешь и моему? Не дам!"

В итоге Шевыркова уговорила Марселя поехать домой. Под конец съемки женщина бьет Башарова. "Падла, - в сердцах говорит она. - Я с полицией в следующий раз приеду".

- Только не при детях, - пишут в комментариях к видео.

- А зачем Вы выкладываете это? Лишнее подтверждение, что с Вами нельзя оставлять ребенка.

- Ребенок, похоже, больше маму испугался.

- Зря, конечно, не надо выставлять на всеобщее обозрение, будьте умнее.

- Так она провоцирует его, а потом бегают по шоу: "Ой, избил".

- Зачем унижать отца при ребенке?

Ранее Марат Башаров признался, что он не может бросить пить. "Это мой большой грех. Мне это нравится", - заявил он.

Напомним, Марат Башаров состоял в фактическом браке с Елизаветой Круцко, которая в 2004 году родила от него дочь Амели. С 2014 по 2015 год актер был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Она обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. В 2016 году артист женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, подарившей ему сына Марселя. Они со скандалом развелись в 2019 году.

Видео: история отношений Башарова и Шевырковой

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