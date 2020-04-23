Собянин отметил эффективность автоматического контроля пропусков

С начала действия пропусков поток людей снизился на полмиллиона

Электронные пропуска доказали свою эффективность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, после их введения количество людей в общественных местах снизилось на полмиллиона человек.

Кроме того, снизился поток людей после введения автоматического контроля за пропусками.

"С момента ввода автоматического контроля за пропусками мы видим также небольшое снижение потока, более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска. Лучше видим потоки, лучше видим граждан, которые соблюдают режим самоизоляции, и тех, которые не соблюдают. Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, по которым есть вопросы", - заявил Сергей Собянин.

Автоматический контроль пропусков начал действовать в Москве 22 апреля. Контроль ведется с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также турникетов метро и валидаторов.

Видео: В Москве подвели итоги первого дня автоматической проверки пропусков

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