Более 20 домов загорелись в кузбасском селе (видео)

Губернатор прервал рабочую поездку и приехал на место ЧП

В Кемеровской области произошел массовый пожар в частном секторе.

Изначально сообщалось о семи горящих домах в поселке Постниково Ижморского района. Теперь их количество возросло до 22, пишет "Интерфакс". Горят 15 жилых домов, один дачный домик, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, не исключено, что оно произошло из-за пала прошлогодней травы. Кроме того, в регионе установилась аномальная для апреля погода – потеплело до +30 градусов, дует сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Пожару в Постниково присвоен повышенный ранг сложности, на данный момент он локализован, сообщили в МЧС. Из Красноярска на подмогу вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

На место происшествия выехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он заверил, что всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь.

Прокуратура региона начала проверку по факту пожара в селе Постниково и в селе Красинское, где ранее сгорели три дома.

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