ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

12:58
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Она месяц не выходила из дома

Татьяна Брухунова никогда не теряет чувства юмора. По мнению поклонников, помощница Евгения Петросяна шутит не хуже профессионального юмориста. 23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове. 

Степаненко после развода молится за Петросяна
Петросян и Брухунова перестали скрывать, что живут вместе

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", - написала Брухунова. Она проделала в пакете отверстие, чтобы не задохнуться во время прогулки. На просьбу назвать бренд пакета модница ответила смеющимся смайликом. 

- Этот пакет очень идет к этому пальто, - пишут в комментариях. 

- Оптимальный вариант. Может, все так начнем двигаться. 

- Прикольно. Сейчас так в Москве ходят?

- Срочно оформляйте патент! На головной убор на карантине! 

- У вас отличное чувство юмора. 

Отметим, что до сегодняшнего дня Татьяна Брухунова строго соблюдала режим самоизоляции. Еду, косметику и другие вещи она заказывает по интернету. На карантине Брухунова смотрит фильмы, читает, а также готовит разные блюда и делится с подписчиками кулинарными рецептами. 

Ранее сообщалось, что Брухунова и Петросян рассекретили свои отношения, опубликовав в соцсети фотографии с празднования Пасхи.  

Напомним, Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.