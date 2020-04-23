Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

Она месяц не выходила из дома

Татьяна Брухунова никогда не теряет чувства юмора. По мнению поклонников, помощница Евгения Петросяна шутит не хуже профессионального юмориста. 23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", - написала Брухунова. Она проделала в пакете отверстие, чтобы не задохнуться во время прогулки. На просьбу назвать бренд пакета модница ответила смеющимся смайликом.

- Этот пакет очень идет к этому пальто, - пишут в комментариях.

- Оптимальный вариант. Может, все так начнем двигаться.

- Прикольно. Сейчас так в Москве ходят?

- Срочно оформляйте патент! На головной убор на карантине!

- У вас отличное чувство юмора.

Отметим, что до сегодняшнего дня Татьяна Брухунова строго соблюдала режим самоизоляции. Еду, косметику и другие вещи она заказывает по интернету. На карантине Брухунова смотрит фильмы, читает, а также готовит разные блюда и делится с подписчиками кулинарными рецептами.

Ранее сообщалось, что Брухунова и Петросян рассекретили свои отношения, опубликовав в соцсети фотографии с празднования Пасхи.

Напомним, Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

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