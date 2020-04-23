В Кремле ответили на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, отметил Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация до сих пор остается напряженной, и это подтверждает статистика.

Отвечая на вопрос о том, существует ли дата отмены режима самоизоляции в стране, Песков сказал: "Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией" (цитата по "Газета.Ru").

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4774 человек. Случаи зафиксированы в 81 регионе.

Согласно последним данным оперативного штаба, 42 человека скончались. 471 выздоровел. Всего в стране зафиксировано 62773 больных с диагнозом COVID-19, 4891 человек вылечился.

Роспотребнадзор сообщает, за всё время было проведено свыше 2 миллионов 400 тысяч лабораторных исследований. Около 150 тысяч тестов за день. Под постоянным медицинским наблюдением находится 151 тысяча человек.

Положительная динамика наметилась в Москве. За сутки коронавирусом заразились 1959 человек, 181 пациент выздоровел. Всего в столице 33940 инфицированных, 2448 человек вылечились и покинули медучреждения. Напомним, в столице до 1 мая действует режим самоизоляции.

Видео: статистика по COVID-19 в России за сутки

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