"Ситуация де-факто иная": в Кремле разъяснили положение Telegram в России

Мессенджер блокируют, но он работает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов о запрете блокировки мессенджера Telegram.

Ранее депутаты от "Справедливой России" направили в правительство законопроект, который запрещает блокировку мессенджера в России, поскольку он является "официальным" сервисом по распространению информации в режиме ЧС или повышенной готовности.

Песков напомнил, что решение суда о блокировке Telegram никто не отменял, но признал, что в реальности ситуация с использованием мессенджера совершенно иная, пишет "Газета.Ru".

"Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствующее решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь", - заявил спикер Кремля.

В 2018 году Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования, которые открыли бы доступ к переписке пользователей. В результате Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер. Вопреки ограничениям сервис продолжает работать в России.

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