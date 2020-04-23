ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Завидуй молча!" Рэпершу Азилию Бэнкс осадили после критики русской кухни

13:57
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Ей досталось за слова о варварской еде

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс разгневала русскоязычных интернет-пользователей. 28-летняя артистка, которая в прошлом году побывала в Москве, раскритиковала русскую кухню. 
Россияне оказались психологически сильнее американцев и итальянцев

"Русская кухня - одна из худших. Самая варварская и крестьянская еда из всего, что я только видела. Пожалуйста, ешьте свои оленьи щечки и свеклу, а потом мойте задницу в городском колодце", - написала Азилия Бэнкс в Twitter. 

Таким образом она ответила русскоязычной интернет-пользовательнице, которой не понравилось, как рэперша приготовила курицу с овощами. 

Позднее Бэнкс, видимо, пожалела о сказанных сгоряча словах. Она написала, что хорошо готовит медовик, оливье и блины. Как призналась певица, ей нравится копченая рыба, а также огурцы и икра, которые часто можно увидеть на столах в России. 

И хотя Азилия Бэнкс фактически пошла на попятный, русскоязычные пользователи Twitter забросали ее гневными комментариями. Многие юзеры сочли, что американка плохо разбирается в кулинарии и имеет смутное представление о кулинарных пристрастиях россиян. 

- Завидуй молча! - пишут в Сети. 

- Раз уж мы такие "варвары" с такой "ужасной" едой, зачем вообще было сюда соваться? 

- Кто-нибудь вообще ел из русских оленьи щеки? Это ни разу не национальное блюдо. Наезды на пустом месте. 

- Как же это мерзко с твоей стороны - ругать чужую культуру и еду.

- Подруга, какие оленьи щечки, ты что? 

- У вас-то хоть есть своя кухня? Вы собрали в своем государстве все кухни мира. Бургеры, да? Так вот это не еда. Это ГМО, гадость и отрава.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Азалия Бэнкс
Азалия Бэнкс
Азалия Бэнкс
Азалия Бэнкс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.