"Завидуй молча!" Рэпершу Азилию Бэнкс осадили после критики русской кухни

Ей досталось за слова о варварской еде
Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс разгневала русскоязычных интернет-пользователей. 28-летняя артистка, которая в прошлом году побывала в Москве, раскритиковала русскую кухню.
"Русская кухня - одна из худших. Самая варварская и крестьянская еда из всего, что я только видела. Пожалуйста, ешьте свои оленьи щечки и свеклу, а потом мойте задницу в городском колодце", - написала Азилия Бэнкс в Twitter.
Таким образом она ответила русскоязычной интернет-пользовательнице, которой не понравилось, как рэперша приготовила курицу с овощами.
Позднее Бэнкс, видимо, пожалела о сказанных сгоряча словах. Она написала, что хорошо готовит медовик, оливье и блины. Как призналась певица, ей нравится копченая рыба, а также огурцы и икра, которые часто можно увидеть на столах в России.
И хотя Азилия Бэнкс фактически пошла на попятный, русскоязычные пользователи Twitter забросали ее гневными комментариями. Многие юзеры сочли, что американка плохо разбирается в кулинарии и имеет смутное представление о кулинарных пристрастиях россиян.
- Завидуй молча! - пишут в Сети.
- Раз уж мы такие "варвары" с такой "ужасной" едой, зачем вообще было сюда соваться?
- Кто-нибудь вообще ел из русских оленьи щеки? Это ни разу не национальное блюдо. Наезды на пустом месте.
- Как же это мерзко с твоей стороны - ругать чужую культуру и еду.
- Подруга, какие оленьи щечки, ты что?
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- У вас-то хоть есть своя кухня? Вы собрали в своем государстве все кухни мира. Бургеры, да? Так вот это не еда. Это ГМО, гадость и отрава.