Путин призвал помочь предприятиям продолжать работу

Президент подчеркнул, что абстрактные обещания никому не нужны

В связи с пандемией коронавируса для граждан России запущена льготная программа ипотечного кредитования. До 1 ноября займ на новое жилье можно взять по ставке 6,5%. Остальное будет компенсировать государство. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с представителями банковского сектора.

При этом важно, чтобы строительство жилых и инфраструктурных зданий продолжалось. Также глава государства потребовал, чтобы деньги, выделяемые на льготную ипотеку, не оставались только у застройщиков, а поддерживали занятость в смежных отраслях, передает "ТВ Центр".

Путин отметил, что банки уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне введенных ограничений. Но важно и дальше помогать предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам. Президент подчеркнул - абстрактные обещания никому не нужны.

"Вы напря­мую работаете с гражданами, с предприятиями, знаете их проблемы, запросы и от вас в значительной степени за­висит, чтобы меры поддерж­ки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается. Имею в виду каникулы по ипотечным и потреби­тельским кредитам для граж­дан, чьи доходы сократи­лись более чем на 30 про­центов; льготные кредиты предприятиям на попол­нение оборотных средств и выплату заработной платы; дополнительную защиту организаций, граждан, инди­видуальных предпринимате­лей в том случае, если в силу объективных причин они не могут обслуживать свой долг. Эти и другие решения призваны помочь россий­ским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, пред­приятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, зара­ботки людей, обеспечивали заказами своих поставщи­ков, подрядчиков в нынеш­ней непростой ситуации", - заявил Путин.

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