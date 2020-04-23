Собянин открыл коронавирусный стационар в клиническом госпитале МВД

Все врачи прошли переподготовку для работы с COVID-19

В Москве заразившихся коронавирусом готов принимать ещё один стационар. Он открыт на базе госпиталя МВД России. Медучреждение посетил Сергей Собянин. Клинику перепрофилировали менее чем за две недели. Там развёрнуты сотни коек. Установлено дополнительное оборудование, включая аппараты ИВЛ. Закуплены необходимые лекарства.

"Красная зона" - граница, после которой начинается инфекционный эпицентр, куда медики будут уходить на много часов, скрывая усталость за респираторами и очками.

"Медперсонал к средствам защиты приученный и привыкший. Мы настроены работать в нем эффективно и результативно", - заявила врач Светлана Свида.

Все десять этажей клинического госпиталя МВД готовы принять пациентов с подозрением на коронавирус. В этом новом инфекционном стационаре - строгий порядок, всё по уставу.

Госпиталь переоборудовали меньше, чем за две недели. За это время здесь построили санпропускник с душевыми и раздевалками. А еще появилась станция обеззараживания машин скорой помощи.

"Перейти на работу с новой, совершенно не знакомой для нас патологией - раньше мы с инфекцией никогда не работали - было достаточно сложно. Сложны были и организационные моменты - надо было разделить потоки, мы их называем "грязной" и "чистой" зоной. Были созданы запасы материальных средств: это расходные материалы, медицинское имущество, лекарственные препараты. Нам были дополнительно поставлены аппараты для искусственной вентиляции легких, в настоящий момент их в госпитале 20 , хотя начинали мы с цифры 7", - сказал начальник Клинического госпиталя ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД России по Москве" Сергей Мендель.

Зеленый шар - это способ проверить, как работает кислородная поддержка - контур герметичный, утечек нет. Рядом с ИВЛ - аппараты искусственной почки, ведь вирус поражает не только легкие.

Сейчас готовы 330 коек для больных с пневмонией и дыхательной недостаточностью. До перепрофилирования в клиническом госпитале оказывали любую помощь - здесь лечились сотрудники и ветераны московской полиции. Готовность стационара оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Городское управление внутренних дел и его сотрудники постоянно находятся на передовой, помогают обеспечивать контроль над процессами самоизоляции, движения в городе, выявления групп риска, контроля за ними. На протяжении последних полутора месяцев мы ведем активную ежедневную работу вместе с полицией, сотрудниками Главного управления внутренних дел. Я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с COVID-19, также будет оказывать помощь и полицейским, сотрудникам внутренних дел. Это наша общая задача, общая борьба", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все врачи прошли переподготовку для работы с новой коронавирусной инфекцией. В приемном отделении - все в специальных защитных костюмах. В осмотре поступающих пациентов будут участвовать реаниматологи.

Госпитализировать сюда будут на общих основаниях, и первые пациенты поступят уже сегодня.

Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Андрей Пашутин, Елена Сахно. "ТВ Центр".

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