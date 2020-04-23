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Разрушительный торнадо в США: страшные видеокадры

14:48
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Стихия обрушилась на штаты Техас, Оклахома и Луизиана

Не менее шести человек стали жертвами разрушительных штормов и торнадо, которые обрушились на американские штаты Техас, Оклахома и Луизиана.

Более тридцати жителей получили серьёзные травмы, передает "ТВ Центр". Ураганный ветер валил опоры линий электропередачи, срывал рекламные щиты и поднимал в воздух автомобили - несколько из них спасателям пришлось снимать с деревьев. Повреждены сотни зданий и объектов инфраструктуры. В том числе кампус Университета штата Луизиана в городе Александрия. Десятки тысяч человек остались без электричества.

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