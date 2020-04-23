Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

Помощь от государства получит и бизнес

Новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса обсудили на заседании правительства. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, особое внимание будет уделено многодетным семьям. Государство поможет им погасить ипотечные кредиты, отмечает "ТВ Центр".

"С учётом расширенного материнского капитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить один миллион рублей", - сказал Мишустин. Он уточнил, что на цели погашения ипотечных кредитов для многодетных семей государство направит около 9,5 миллиарда рублей. По расчетам Минфина, данная мера поможет не менее чем 21 тысяче семей.

Поддержку получат и предприниматели. Программа беспроцентного кредитования будет расширена. А прямую финансовую помощь от государства получат сотни тысяч организаций.

"Мы рассмотрим проект постановления об утверждении правил выделения прямой безвозмездной помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях - это исходя из одного МРОТ на одного работника. Эти средства компании смогут направить на выплату зарплаты, а также на решение других неотложных задач. По прогнозу Министерства финансов, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей. А общий объём расходов превысит 80 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.

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