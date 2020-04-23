Начальника Военно-медицинской академии сняли с должности из-за COVID-19

Он допустил вспышку коронавируса в учебном заведении

Командование Минобороны России отстранило от должности начальника Военно-медицинской академии имени Кирова генерал-майора медицинской службы Александра Фисуна.

Ранее стало известно, что в ВМА, которая находится в Санкт-Петербурге, произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным оборонного ведомства, заразились 55 курсантов. Фисуна заподозрили в просчетах при организации профилактических мер в образовательном учреждении.

Как сообщает ТАСС, Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

Кроме ВМА имени Кирова, случаи заболевания курсантов коронавирусом зафиксированы в Нахимовском военно-морском училище (Санкт-Петербург) и Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

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